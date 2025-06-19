iSport.ua
Русский Українська

Дважды триумфатор Уимблдона анонсировала завершение карьеры

Именитая теннисистка окончательно зачехлит ракетку.
Вчера, 22:41       Автор: Антон Федорцив
Петра Квитова / Getty Images
Петра Квитова / Getty Images

Чешка Петра Квитова решила завершить выступления на профессиональном уровне. Бывшая вторая ракетка мира объявила о решении уйти из спорта в X.

Последним турниром в карьере 35-летней теннисистки станет US Open. Квитова лишь в конце февраля вернулась на корт после рождения сына. В этом году она только в Риме одолела первый раунд соревнований.

Всего Квитова завоевала 31 титул основного тура. Наибольшие достижения чешской теннисистки – две победы на Уимблдоне (2011, 2014) и триумф на WTA Finals-2011. С 2006 года она заработала более 35 млн долларов призовых.

Кстати, ранее Квитова получила уайлд-кард на Уимблдонский турнир.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Петра Квитова

Статьи по теме

Двукратная победительница Уимблдона получила уайлд-кард на турнир этого года Двукратная победительница Уимблдона получила уайлд-кард на турнир этого года
Двукратная победительница Уимблдона анонсировала возвращение на корт Двукратная победительница Уимблдона анонсировала возвращение на корт
Алькарас объяснил свой провал на US Open - испанец вылетел во втором раунде Алькарас объяснил свой провал на US Open - испанец вылетел во втором раунде
US OPEN-2024 (ATP): Синнер разгромил Фритца в финале US OPEN-2024 (ATP): Синнер разгромил Фритца в финале

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: сегодня стартует второй тур клубного ЧМ
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Мбаппе выписали из больницы после госпитализации
Вчера, 23:59
Другие страны23:59
Интер Майами благодаря шедевральному голу Месси победил Порту
Европа23:57
Наполи нацелился на покупку вратаря из Серии A
Другие страны23:35
"Было приятно посетить матчи": Шевченко высказался про старт клубного чемпионата мира
НХЛ23:18
Макдэвид высказался относительно будущего после поражения в Кубке Стэнли
Европа23:10
"Я буду ему доверять": тренер Челси высказался о статусе Мудрика в команде
Теннис22:41
Дважды триумфатор Уимблдона анонсировала завершение карьеры
Легкая атлетика22:40
"Если произойдет, то будет классно": Магучих назвала основную цель на сезон
НБА22:10
Плей-офф НБА: Индиана и Оклахома проведут шестой матч финальной серии
Другие страны21:55
Палмейрас уверенно одолел Аль-Ахли на Клубном ЧМ-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK