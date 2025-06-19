Дважды триумфатор Уимблдона анонсировала завершение карьеры

Чешка Петра Квитова решила завершить выступления на профессиональном уровне. Бывшая вторая ракетка мира объявила о решении уйти из спорта в X.

Последним турниром в карьере 35-летней теннисистки станет US Open. Квитова лишь в конце февраля вернулась на корт после рождения сына. В этом году она только в Риме одолела первый раунд соревнований.

Всего Квитова завоевала 31 титул основного тура. Наибольшие достижения чешской теннисистки – две победы на Уимблдоне (2011, 2014) и триумф на WTA Finals-2011. С 2006 года она заработала более 35 млн долларов призовых.

Кстати, ранее Квитова получила уайлд-кард на Уимблдонский турнир.

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