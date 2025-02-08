Костюк, Свитолина и другие украинки получили соперниц на "тысячнике" в Дохе

Ведущие отечественные теннисистки готовятся стартовать на турнире WTA 1000 в столице Катара.

Четверо украинок начнут выступления с первого раунда Qatar TotalEnergies Open 2025. Марта Костюк встретится с турецкой теннисисткой Зейнеп Сонмез, а Элина Свитолина будет противостоять чешке Маркете Вондроушовой.

В случае побед украинские теннисистки выйдут на американок в 1/16 финала. Победительницу противостояния Костюк – Сонмез будет ждать Кори Гауфф. В свою очередь Свитолина или Вондроушова встретится с Джессикой Пегулой.

Ангелина Калинина в 1/32 финала сыграет против словацкой теннисистки Ребекки Шрамковой. Тем временем Даяна Ястремская встретится с Пейтон Стернс из США. Предварительно все поединки с участием украинок запланированы на 9 февраля.

Катарский турнир продлится до 15 февраля. Призовой фонд соревнований составил более 3,6 млн долларов.

Кстати, ранее Калинина проиграла четвертьфинал в Клуже.

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