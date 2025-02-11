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"У нас всегда зрелищные матчи": Костюк прокомментировала победу над одной из лучших теннисисток мира

Украинка с уважением относится к Коко Гауфф.
Сегодня, 17:23
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В рамках турнира серии WTA1000 в Катаре Марта Костюк переиграла американку Коко Гауфф.

После поединка украинка проокментировала победу над третьей ракеткой мира.

«Прежде всего я хочу поблагодарить зрителей за поддержку. Мне очень приятно видеть почти полный центральный корт. Не часто такое случается, к сожалению, но я рада, что ситуация меняется. Так что я очень благодарна, что вы пришли@.

Костюк также выделила лучшее качество Гауфф.

«Коко - невероятный боец, у нас всегда получаются зрелищные матчи. Если вы не видели наш матч на турнире в Штутгарте, то зайдите на ютуб и посмотрите. Это точно был великолепный поединок.

Сегодня я просто старалась придерживаться того, что я должна была делать. Я очень счастлива, что все решилось в 2 сетах. И я очень счастлива, что прошла в 3 круг».

Напоследок Марта рассказала насколько ей приятно во второй раз в карьере победить Коко (впервые это произошло на турнире в Штутгарте - прим.)

«Если вспомнить Штутгарт, и то, что там я обыграла 3 теннисисток из топ-10? Да, но чтобы одержать первую победу мне сначала пришлось проиграть 14 таких матчей. Поэтому, я думаю, все дело в самоотверженности и желании продолжать двигаться дальше. Именно благодаря этому я сегодня здесь. Я уверена, что скоро статистика в этих встречах сравняется, у меня будет 14 побед или 15, сколько там я уже проиграла... Но, да, сейчас это приятное ощущение», - сказала Костюк после матча.

На ISPORT доступны результаты всех матчей Марты Костюк.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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