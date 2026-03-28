Вита Семеренко и Елена Пидгрушная официально завершили карьеру

Олимпийские чемпионки попрощались с биатлоном во время чемпионата Украины.
Сегодня, 18:40       Автор: Игорь Мищук
Вита Семеренко и Елена Пидгрушная / ФБУ
Олимпийские чемпионки по биатлону Вита Семеренко и Елена Пидгрушная официально завершили карьеру.

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось во время чемпионата Украины в Буковеле, а украинские биатлонистки пробежали круг почета.

"Очень круто, что приехали болельщики и что есть возможность поставить эту точку и сказать спасибо за эти по меньшей мере 25 лет. Хочу поблагодарить биатлон за победы, поражения и эмоции. Спасибо тренерам, семье и болельщикам. Спасибо, что в нас верили. Мы вас любим", - приводит слова Семеренко Суспільне Спорт.

Пидгрушная в свою очередь напомнила о золоте Олимпиады-2014 в Сочи и отметила вклад в его завоевание тренера Григория Шамрая.

"Благодаря ему есть это золото. Мы все вчетвером гордимся тем, что нам представилась такая возможность. Совпало так, что мы родились в Украине, попали в одну команду и вместе добыли результат в самый нужный момент для страны. Поэтому это золото - оно самое золотое среди всех золотых наград в стране", - отметила биатлонистка.

Напомним, что Семеренко и Пидгрушная завоевали золото в эстафете на Олимпиаде-2014 в составе четверки с Валентиной Семеренко и Юлией Джимой. Вита Семеренко на тех Играх также взяла бронзу в спринте.

На уровне Кубка мира на счету Виты Семеренко 11 личных подиумов и 15 командных, четыре из которых золотые. Также украинка добыла семь наград на чемпионатах мира и пять золотых медалей чемпионата Европы.

На счету Пидгрушной семь побед в гонках Кубка мира - две личные и пять эстафетных, а всего восемь личных подиумов и 20 командных. Украинка становилась чемпионкой мира в спринте в 2013 году и завоевала еще пять медалей на мировых первенствах. Также биатлонистка пять раз становилась чемпионкой Европы и трижды серебряной призеркой.

Ранее сообщалось, что действующая обладательница Большого хрустального глобуса завершила карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елена Пидгрушная Вита Семеренко

