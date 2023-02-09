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ФБУ прокомментировала возможное возвращение убежавшей в РФ украинской биатлонистки

Украина никогда не будет вести переговоры с росийскими легионерами.
Сегодня, 10:44
Екатерина Бех / facebook
Екатерина Бех / facebook

Комментатор Суспильне: Спорт Андрей Столярчук во время прямого эфира гонки в Обергофе сказал, что в Украину может вернуться биатлонистка Екатерина Бех.

Напомним, что Бех родилась в росии, но с 2018 года представляла Украину. Тем не менее сразу же после полномасштабного вторжения она вернулась в родную страну, получила статус беженки и даже выступала за сборную московской области.

Официальный комметарий по поводу возвращения Бех дал президент ФБУ Иван Крулько. Он заверил, что сейчас федерация не рассматривает возвращение кого бы-то ни было в национальную сборную.

Также Крулько подчеркнул, что ФБУ никогда не будет вести переговоры с росийскими легионерами, а вот украинским спортсменам необходимо будет четко обозначит свою позицию по поводу войны.

"Меня лично будет интересовать публичная позиция каждого украинского спортсмена, который хочет выступать за сборную относительно его отношения к стране-агрессору. Если такой спортсмен хочет даже просто начать разговор о выступлении в сборной, он должен четко высказать свою позицию на этот счет.

И я хочу опровергнуть, что якобы кто-то из спортсменов обращался в Федерацию биатлона Украины с подобными просьбами. Никакого обращения от спортсмена или спортсменки, которые выступали или хотят выступать за Украину в будущем, у меня нет", - цитирует Крулько biathlon.com.ua.

Напомним, что в Обергофе украинская сборная сумела попасть в топ-10 по результатам первой гонки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Екатерина Бех

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