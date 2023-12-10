Норвегия одержала победу в женской эстафете в Хохфильцене, Украина - в топ-10

В воскресенье, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене женская эстафета закрыла второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

После триумфа норвежцев в сегодняшней мужской эстафетной гонке их успех повторили и соотечественницы. Норвежские биатлонистки преодолели дистанцию за 1:07:39,0.

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Второе место заняли представительницы Швеции, а замкнули тройку призеров французские биатлонистки.

Украину в женской эстафете представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко, которые продемонстрировали итоговый десятый результат.

Хохфильцен. Эстафета. Женщины

Норвегия (0+6) 1:07:39,0 Швеция (0+10) +31,6 Франция (1+8) +1:01,5 Италия (0+5) +1:14,7 Германия (0+7) +1:22,9 Австрия (0+10) +2:20,1

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10. Украина (0+10) +3:06,4

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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