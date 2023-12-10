Норвегия одержала победу в женской эстафете в Хохфильцене, Украина - в топ-10
В воскресенье, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене женская эстафета закрыла второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
После триумфа норвежцев в сегодняшней мужской эстафетной гонке их успех повторили и соотечественницы. Норвежские биатлонистки преодолели дистанцию за 1:07:39,0.
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Второе место заняли представительницы Швеции, а замкнули тройку призеров французские биатлонистки.
Украину в женской эстафете представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко, которые продемонстрировали итоговый десятый результат.
Хохфильцен. Эстафета. Женщины
- Норвегия (0+6) 1:07:39,0
- Швеция (0+10) +31,6
- Франция (1+8) +1:01,5
- Италия (0+5) +1:14,7
- Германия (0+7) +1:22,9
- Австрия (0+10) +2:20,1
...
10. Украина (0+10) +3:06,4
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
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