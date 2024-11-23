Макарайнен: Бе – главный фаворит, с Витоцци будут конкурировать француженки

Сохранит ли Йоханнес Бо Большой хрустальный глобус и кто из женщин будет бороться за лидерство в рейтинге? Ответы на эти и другие вопросы у экспертов, среди которых и троекратная победительница Общего зачета Кубка мира Кайса Макарайнен, узнал портал Biathlonworld.

Итальянка Лиза Виттоцци – одна из кандидаток на Большой Хрустальный глобус, хотя есть и многие другие претендентки.

"Безусловно, Виттоцци одна из тех, за кем все, включая меня, будут внимательно следить. Если она сохранит уровень прошлого сезона, победить ее будет трудно. Как и в прошлом году, французские биатлонистки будут представлять наибольшую угрозу Лизе. Но хочу отметить, что начало сезона часто приносит неоднозначные результаты" – поделилась мнением Макарайнен.

Среди главных претенденток на ТОП-3 по итогам сезона, кроме Витоцци, эксперты называют Жулию Симон, Лу Жанмонно, Ингрид Тандервольд, Эльвиру Эберг, Жустин Брезаз-Буше.

Читай также: Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин

Что касается мужчин, то по мнению экспертов Йоханнес Тиннесс Бе – явный фаворит. Не видно никого, кто мог бы его свергнуть с трона. Говоря о мужском ТОП-3, то, вероятно, в нем будут доминировать норвежцы. Причем в этом сезоне Ветле Шоста Кристиансен, вероятнее всего, окажется более конкурентным. Кроме норвежцев можно отметить Себастьяна Самуэльссона и Эрика Перро.

"На счет неожиданностей, Иоганн-Олав Ботн, если он получит место в мощной норвежской сборной. А еще - Анна-Карин Гейденберг. Просто понаблюдайте за ней. Уверена, она преподнесет нам несколько больших сюрпризов", - отметила Кайса.

Ранее ISPORT сообщал, что Йоганнес Бе сообщил, когда завершит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!