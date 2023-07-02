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Анчелотти принял решение о своем будущем

Итальянец станет тренером сборной Бразилии, но не сейчас.
Сегодня, 15:01
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти готов сделать свой следующий шаг в карьере.

Как сообщает издание Globo Esporte, итальянец попробует свои силы на уровне национальных команд, возглавив сборную Бразилии.

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К исполнению своих обязанностей в стане "пентакампеонов" Анчелотти приступит по завершению сезона-2023/24. Таким образом, у президента Реала Флорентино Переса будет год, чтобы найти замену специалисту.

Отметим, что "Папа Карло" возглавляет "сливочных" с 2021 года. Это его второй приход в клуб, в первый раз он проработал с 2013 по 2015 год.

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