Анчелотти принял решение о своем будущем
Итальянец станет тренером сборной Бразилии, но не сейчас.
Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти готов сделать свой следующий шаг в карьере.
Как сообщает издание Globo Esporte, итальянец попробует свои силы на уровне национальных команд, возглавив сборную Бразилии.
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К исполнению своих обязанностей в стане "пентакампеонов" Анчелотти приступит по завершению сезона-2023/24. Таким образом, у президента Реала Флорентино Переса будет год, чтобы найти замену специалисту.
Отметим, что "Папа Карло" возглавляет "сливочных" с 2021 года. Это его второй приход в клуб, в первый раз он проработал с 2013 по 2015 год.