Анчелотти принял решение о своем будущем

Итальянец станет тренером сборной Бразилии, но не сейчас.

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти готов сделать свой следующий шаг в карьере.

Как сообщает издание Globo Esporte, итальянец попробует свои силы на уровне национальных команд, возглавив сборную Бразилии.

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К исполнению своих обязанностей в стане "пентакампеонов" Анчелотти приступит по завершению сезона-2023/24. Таким образом, у президента Реала Флорентино Переса будет год, чтобы найти замену специалисту.

Отметим, что "Папа Карло" возглавляет "сливочных" с 2021 года. Это его второй приход в клуб, в первый раз он проработал с 2013 по 2015 год.