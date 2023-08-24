Судаков приступил к полноценным тренировкам после операции на аппендицит

Футболист сможет сыграть с Колосом и подойти к играм национальной команды в оптимальных кондициях.

Донецкий Шахтер получил важное кадровое усиление перед матчем с Колосом.

Как сообщает пресс-служба "горняков", один из лидеров команды Георгий Судаков восстановился после опперации на аппендицит. Хавбек приступил к полноценным тренировкам с командой.

Таким образом, Судаков сможет сыграть против клуба из Ковалевки, а также в хорошей форме подойти к матчам сборной Украины против Италии и Англии.

🧡 Георгій Судаков уже працює разом з командою та готується до наступного матчу 👊#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/UCFKqVOvHU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 24, 2023

Отметим, что ранее сообщалось о том, что защитник Динамо довызван в сборную Украины.

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