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Судаков приступил к полноценным тренировкам после операции на аппендицит

Футболист сможет сыграть с Колосом и подойти к играм национальной команды в оптимальных кондициях.
Сегодня, 17:05
Георгий Судаков / shakhtar.com
Георгий Судаков / shakhtar.com

Донецкий Шахтер получил важное кадровое усиление перед матчем с Колосом.

Как сообщает пресс-служба "горняков", один из лидеров команды Георгий Судаков восстановился после опперации на аппендицит. Хавбек приступил к полноценным тренировкам с командой.

Таким образом, Судаков сможет сыграть против клуба из Ковалевки, а также в хорошей форме подойти к матчам сборной Украины против Италии и Англии.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что защитник Динамо довызван в сборную Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков

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