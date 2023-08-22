Защитник Динамо довызван в национальную сборную Украины
Александра Караваева перевели из резервного в основной список.
В составе сборной Украины на матчи против Англии и Италии произошло одно дополнение.
Как сообщает пресс-служба УАФ, Александра Караваева по решению наставника "желто-голубых" Сергея Реброва довызвано на сентябрський сбор.
Защитника киевского Динамо перевели из резервного списка в основной.
В текущем сезоне Караваев провел 3 матча, забив два мяча, один из которых помог Динамо сперва перевести игру с Арисом в овертайм, а затем пройти греков в серии пенальти.
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