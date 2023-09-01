iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Коло Муани все-таки окажется в ПСЖ

Айнтрахт отпустил своего лидера в стан парижан.
Сегодня, 22:11
Рандал Коло Муани
Рандал Коло Муани

Немецкий Айнтрахт дал согласие на переход своего лидера Рандала Коло Муани в ПСЖ.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы в последний момент все же пришли к соглашению. Парижане заплатят 75 млн евро + 15 млн евро бонусами.

Контракт с французским форвардом подпишут на пять лет. Финансовые детали неизвестны.

В эти минуты Рандал проходит медосмотр для нового клуба. С Айнтрахтом все нюансы согласованы.

Напомним, на нашем сайте вы можете следить за трансферным дедлайном и узнать, какие еще трансферы состоятся в последние часы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: айнтрахт ПСЖ Рандал Коло Муани

Статьи по теме

Глава ультрас ПСЖ выступил с заявлением касаемо отношения фанатов к Месси и Неймару Глава ультрас ПСЖ выступил с заявлением касаемо отношения фанатов к Месси и Неймару
Хавбек ПСЖ переходит в клуб из Саудовской Аравии Хавбек ПСЖ переходит в клуб из Саудовской Аравии
Руководство ПСЖ нашло виновного в срыве трансфера Коло Муани Руководство ПСЖ нашло виновного в срыве трансфера Коло Муани
Ливерпуль усилится талантливым полузащитником Ливерпуль усилится талантливым полузащитником
Помочь журналистам

Видео

Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол23:03
Ливерпуль усилится талантливым полузащитником
Теннис23:03
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Украина22:56
Заря дозаявила на УПЛ двух легионеров
Европа22:50
Интер бесплатно усилился хавбеком Аякса
Футбол22:43
Шахтер дозаявил на УПЛ воспитанника Динамо Киев
Футбол22:28
Жирона Цыганкова и Довбика подпишет защитника Барселоны
Европа22:25
Глава ультрас ПСЖ выступил с заявлением касаемо отношения фанатов к Месси и Неймару
Другие страны22:22
Чемпион мира и Европы продолжит карьеру в Японии
22:11
Коло Муани все-таки окажется в ПСЖ
Европа22:04
Бывший форвард Реала перешел в Милан
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK