Коло Муани все-таки окажется в ПСЖ

Айнтрахт отпустил своего лидера в стан парижан.

Немецкий Айнтрахт дал согласие на переход своего лидера Рандала Коло Муани в ПСЖ.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы в последний момент все же пришли к соглашению. Парижане заплатят 75 млн евро + 15 млн евро бонусами.

Контракт с французским форвардом подпишут на пять лет. Финансовые детали неизвестны.

В эти минуты Рандал проходит медосмотр для нового клуба. С Айнтрахтом все нюансы согласованы.

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