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Мудрик - об игре против Англии: Если думаешь, что проиграешь - лучше не выходить на поле

Украинец поделился ожиданиями от игры против "трех львов".
Сегодня, 22:16
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящей игры с Англией в рамках отбора на Евро-2024.

По словам Мудрика, коллектив Сергея Реброва настроен на победу несмотря на статус аутсайдера. 

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"Они фавориты. Они могут думать, что возьмут 3 очка и выиграют. Это нормально. Но если ты думаешь, что проиграешь, то лучше не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины.

Мы также хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе", - заявил футболист.

Напомним, матч Украина - Англия состоится в польском Вроцлаве в субботу, 9 сентября. Стартовый свисток - в 19:00.

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