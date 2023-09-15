Турецкий клуб арендовал экс-форварда Зари

Бывший форвард луганской Зари Эммануэль Деннис нашел для себя новую команду.

Как сообщает пресс-служба Истанбул Башакшехир, нигериец стал футболистом столичного клуба. Переход оформлен на правах аренды.

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Отметим, что права на Денниса принадлежат Ноттингем Форест. За турецкий клуб нападающий будет выступать до конца этого сезона.

За луганскую Зарю Эммануэль выступал в сезоне-2016/17. За 26 матчей игрок забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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