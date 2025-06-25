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Автоспорт

Сайнс-старший не будет участвовать в выборах президента ФИА

Гонщик счел обстоятельства неблагоприятными.
Сегодня, 18:54       Автор: Андрей Безуглый
Карлос Сайнс-старший / Getty Images
Карлос Сайнс-старший / Getty Images

Двукратный чемпион WRC Карлос Сайнс-старший не будет вывдигать свою кандидатуру на пост президента ФИА.

Напомним, что выборы пезидента пройдут в конце этого года. Испанский гонщик считался главным кандидатом Мохамеда бен-Сулайема, который намерен переизбраться на второй срок.

По словам Сайнса, сейчас для этого неблагоприятные обстоятельства, к тому же избиательная кампания помешает ему подготовиться к участию в Дакаре.

Всем привет. Данным сообщением я хотел бы публично подтвердить, что я принял окончательное решение не баллотироваться на пост президента ФИА и не участвовать в ближайших выборах.

В последние месяцы я упорно работал над глубоким изучением ситуации в ФИА, всех требований и сложностей, связанных с участием в столь масштабном проекте.

И тщательно все обдумав я принял к выводу, что для выдвижения моей кандидатуры сложились не самые благоприятные обстоятельства.

Более того, я также осознал, что проведение полноценной избирательной кампании повредит моей подготовке к участию в Дакаре, и что я не хочу тем самым подводить свою команду и нарушать свои обязательства перед Форд. Таким образом, все эти обстоятельства заставили меня реально оценить ситуацию и отказаться от участия в выборах президента ФИА

Ранее также Себастьян Феттель допустил возвращение в Формулу-1.

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