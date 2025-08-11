Палоу в четвертый раз стал чемпионом Индикар

Испанец Алекс Палоу финишировал третьим на этапе сезона-2025 в Портленде. Этого результата пилоту Чип Ганасси Рейсинг хватило для завершения интриги в чемпионате.

Чемпионский титул стал возможным из-за неудачи Пато О'Уорда. Гонщик Макларен с механическими проблемами сошел за 10 кругов до финиша. В классификации гонки он оказался на 25-й позиции.

Палоу стал недосягаемым для конкурентов и защитил звание чемпиона Индикар. С 2021 года он завоевал четыре из пяти разыгранных титулов. Лишь в сезоне-2022 чемпионом стал австралийский пилот Уилл Пауэр.

Тем временем руководство Феррари нацелилось на титул в следующем сезоне Формулы-1.

