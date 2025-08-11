iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Палоу в четвертый раз стал чемпионом Индикар

Экс-резервист Макларен досрочно завоевал титул.
Сегодня, 08:33       Автор: Антон Федорцив
Алекс Палоу / Getty Images
Алекс Палоу / Getty Images

Испанец Алекс Палоу финишировал третьим на этапе сезона-2025 в Портленде. Этого результата пилоту Чип Ганасси Рейсинг хватило для завершения интриги в чемпионате.

Чемпионский титул стал возможным из-за неудачи Пато О'Уорда. Гонщик Макларен с механическими проблемами сошел за 10 кругов до финиша. В классификации гонки он оказался на 25-й позиции.

Палоу стал недосягаемым для конкурентов и защитил звание чемпиона Индикар. С 2021 года он завоевал четыре из пяти разыгранных титулов. Лишь в сезоне-2022 чемпионом стал австралийский пилот Уилл Пауэр.

Тем временем руководство Феррари нацелилось на титул в следующем сезоне Формулы-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индикар Алекс Палоу

Статьи по теме

Чемпион Индикар самоустранился от перехода в Формулу-1 Чемпион Индикар самоустранился от перехода в Формулу-1
Трехкратный чемпион Индикар впервые выиграл 500 миль Индианаполиса Трехкратный чемпион Индикар впервые выиграл 500 миль Индианаполиса
УПЛ: Заря встретится с Кудровкой на финише тура УПЛ: Заря встретится с Кудровкой на финише тура
Дюрант может получить новый контракт от Хьюстона Дюрант может получить новый контракт от Хьюстона

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: завершение туров УПЛ, Первой и Второй лиг
просмотров
Свитолина вылетела во втором круге турнира в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Украина10:10
УПЛ: Заря встретится с Кудровкой на финише тура
НБА09:51
Дюрант может получить новый контракт от Хьюстона
Европа09:22
Тоттенхэм нацелился на вингера Манчестер Сити
Теннис08:49
Свитолина вылетела во втором круге турнира в Цинциннати
Другие08:33
Палоу в четвертый раз стал чемпионом Индикар
Европа08:10
Футбол сегодня: завершение туров УПЛ, Первой и Второй лиг
Другие страны07:57
Интер Майами без Месси разгромно проиграл Орландо
Теннис07:24
Свитолина уступила Крейчиковой на Cincinnati Open
Европа00:47
Довбик может получить скандального партнера
Украина00:28
Шахтер получил второе предложение по Кевину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK