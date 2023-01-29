Экстрем - победитель Гонки чемпионов-2023

Маттиас Экстрем стал победителем Гонки чемпионов в 2023 году, это уже четвертая победа шведского гонщика в этом соревновании.

В финале чемпион мира по ралли-кроссу одолел Мика Шумахера, даже несмотря на возгорание коробки передач.

Интересно, что когда-то Маттиас соревновался в финале Гонки чемпионов с отцом Мика легендарным Михаэлем Шумахером.

В полуфинальным встречах гонщики победили Тьерри Невилля и Себастьяна Феттеля.

После этой победы Маттиас Экстрем стал одним из троих пилотов, кто выигрывал Гонку чемпионов четыре раза. Также это удалось Дидье Ориолю и Себастьяну Лёбу.