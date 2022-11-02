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Автоспорт

Боттас присоединился к Феттелю и Хаккинену в списке участников Гонки чемпионов-2023

Финский гонщик намерен дебютировать в событии после неудачи в 2022 году.
Вчера, 21:00
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images
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Победитель десяти Гран-при Формулы 1 Валттери Боттас объявил о планах участвовать в предстоящей Гонке чемпионов 2023 года, передает Motorsport. Пилот Альфа Ромео присоединился к своим коллегам по цеху Себастьяну Феттелю и Мике Хаккинену.

Боттас объединится с Хаккиненом, представляя сборную Финляндии. Это должно было произойти в 2022 году, однако Валттери не смог дебютировать в соревновании из-за сложившихся обстоятельств.

"Я с нетерпением жду возможности наконец-то дебютировать в Гонке чемпионов! Я много лет смотрел это мероприятие по телевизору и был так близок к соревнованиям в прошлом году, но мне пришлось отказаться от участия в последнюю минуту", — сказал Боттас.

"Было тяжело наблюдать за тем, как все так весело катаются на своих машинах по снегу и льду в Швеции, поэтому я рад, что теперь присоединюсь к ним".

Мика Хаккинен и Валттери Боттас
Мика Хаккинен и Валттери Боттас

"Я также очень рад возможности стать партнером Мики Хаккинена для сборной Финляндии. Мы с Микой стали хорошими друзьями за эти годы, но возможность участвовать в гонках вместе с ним будет для меня особым удовольствием".

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Полный состав пилотов Гонки чемпионов 2023 года будет объявлен в ближайшие недели во время подготовки к мероприятию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гонка чемпионов Валттери Боттас Альфа Ромео
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