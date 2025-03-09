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Норрис намекнул, что мечтает о переходе в Феррари

Хотя прямо команду пилот не назвал.
Сегодня, 11:33
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис признался, что мечтает за свою карьеру выступить за одну конкретную команду.

Британец прямо не назвал желаемую конюшню, однако журналисты предположили, что речь идет о Феррари.

"Я точно знаю команду, в которую когда-нибудь хотел бы перейти. Каждый гонщик на каком-то этапе своей карьеры хотел бы оказаться в этой команде.

При этом я счастлив в Макларен. Именно эта команда привела меня в Формулу-1, я провел в ней всю свою жизнь и точно проведу в ней еще много лет. Так что да, я рад возможности оставаться в Макларен и продолжать сражаться за команду.

Если бы я не стал гонщиком Ф-1? Ну, у меня много друзей гольфистов, которые выступают как в PGA, так и в других турнирах. Если смотреть за пределы Формулы-1, то мне очень нравится именно гольф. Так что да, если бы все началось с начала, я мог бы стать гольфистом", - приводит слова Ландо GP Blog.

Ранее также Себастьян Леб установил новый рекорд.

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