Воулз: Советы Сайнса сыграли решающую роль для гонки Албона

После аварии испанец помогал партнеру с пит-лейн.

Руководитель Уильямс Джеймс Воулз похвалил Карлоса Сайнса за помощь команде на Гран-при Австралии.

Напомним, испанский пилот разбил болид на втором круге гонке, а после аварии пришел на пит-лейн, где старался помочь Алексу Албону.

Воулз заявил, что именно советы Карлоса помогли партнеру финишировать в топ-4.

"Карлос видел радар, видел, что надвигается, и его советы сыграли решающую роль. Любой результат не сводится к одному человеку, работает команда. С пит-стопами все было здорово, со стратегией – молодцы.

Если говорить о стратегии, хотел бы отметить, что у нас был дополнительный стратег – Карлос. Мнение Карлоса оказалось невероятно полезным при переходе на промежуточные шины.

Было видно, что какие-то команды колебались: "Можем ли мы остаться на трассе, стоит ли остаться?" Карлос настаивал: "В таких условиях в последних поворотах не выжить", и попал в точку", - приводит слова Воулза Crash.

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