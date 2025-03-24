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Автоспорт

Хорнер: Нельзя говорить, что Ред Булл проиграет Кубок конструкторов

Руководитель "быков" рассчитывает спасти сезон.
Сегодня, 13:13       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер считает, что его команду слишком рано списывать со счетов.

В качестве примера функционер припомнил прошлый сезон, в котором Макларен тоже тяжело начинал, но в итоге забрал трофей себе.

"Никогда нельзя так говорить. Думаю, если Макларен что-то показал в прошлом году, так это то, что можно стать очень конкурентоспособными после тяжелого старта сезона.

Завоевание Кубка конструкторов – очень трудная задача, и мы должны добиться существенного прогресса с машиной, чтобы хотя бы бросить вызов. И очки нужно зарабатывать двумя машинами – как известно, в прошлом году это сильно по нам ударило.

Второй болид должен быть в игре. Для команды жизненно необходимо обеспечить борьбу обоих пилотов за максимально высокие позиции", - приводит слова Хорнера GPblog.

Ранее также Лиам Лоусон жестко ответил Цуноде, который претендует на его место.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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