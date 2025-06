Хаас представил особую ливрею для юбилейной гонки команды

Хаас выступит на Гран-при Канады в особой ливрее.

Гонка на автодроме имени Вильнева станет для американской команды 200-й в их истории.

А потому для такого особенного момента команда решила использовать особую ливрею, отсылающую к их первому болиду 2016 года.

Back to where it all began ⏮️



Haas pay homage to their debut livery with a special look for race number 200 in Canada 😍#F1 #CanadianGP @HaasF1Team pic.twitter.com/V4p36h3LsT