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Леклер пропустит вторую практику Гран-при Канады

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Вчера, 23:50       Автор: Антон Федорцив
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер не будет участвовать во второй свободной практике Гран-при Канады. Гонщик итальянской конюшни серьезно повредил болид в первом заезде, сообщает RacingNews365.

"Когда я уходил из боксов, команда считала, что шасси получило повреждение.

Следовательно, мы не сможем выступить во второй практике из-за ограничений регламента. Нам нужно провести несколько проверок", – заявил руководитель Феррари Фредерик Вассер.

Инцидент произошел на старте первой практики. Леклер задел левым колесом ограждение в третьем повороте, а затем влетел в барьеры задней частью болида. Стюардам даже пришлось прервать сессию красным флагом.

К слову, пилот Феррари Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о завершении карьеры.

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