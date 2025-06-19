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Автоспорт

Середняк Формулы-1 продлил контракт с руководителем конюшни

Владельцы команды довольны результатами в сезоне-2025.
Сегодня, 18:36       Автор: Антон Федорцив
Джеймс Ваулз / Getty Images
Джеймс Ваулз / Getty Images

Британская конюшня Уильямс сохранит актуальный вектор развития. Руководитель команды Джеймс Ваулз заключил новый длительный контракт, сообщает официальный сайт конюшни.

Инженер присоединился к Уильямс в 2023 году. В первых двух сезонах команда под его руководством заняла 7-е и 9-е места в Кубке конструкторов. В этом году пилоты Уильямс набрали 55 очков, что больше предыдущих двух лет вместе взятых.

Ваулз ранее работал в БАР/Хонда, Браун и Мерседес. В рядах Вильямс он стал лишь третьим руководителем конюшни в истории. До него во главе команды работали Фрэнк Уильямс и Йост Капито.

К слову, конюшня Астон Мартин пригласила в штат давнего коллегу Эдриана Ньюи.

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