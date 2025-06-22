Алонсо: Я ожидал очень плотной борьбы за титул

Тем не менее испанец уверен, что вторая половина сезона будет интересней.

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо поделился своими ожиданиями от сезона.

Испанец признал, что ожидал более плотный борьбы за чемпионский титул. Однако во второй половине сезона Фернандо ждет, что Макларен сбавит обороты.

Я ожидал очень плотной борьбы за титул. И плотность в пелотоне действительно очень высока, а отрывы минимальны. Просто лидирующая сейчас команда, Макларен, смогла немного оторваться от всех остальных. Так что да, нынешняя ситуация немного удивляет. Но, с другой стороны, чемпионат будет длинным. Как мы уже видели на примере двух последних сезонов, во второй половине чемпионата доминирование лидирующей команде совсем не гарантировано. Да, в первой половине сезона Макларен доминирует. Посмотрим, что будет во второй половине сезона. Но да, прямо сейчас Макларен – это ориентир для всех остальных

Ранее также пилот Макларен рассказал, как справляется с давлением.

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