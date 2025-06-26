Леклер раскритиковал болид сезона-2026

Пилот Феррари Шарль Леклер остался недоволен предстоящим болидом команды.

Монегаск успел опробовать болид сезона-2026 на симуляторе. Он признался, что не понимает, как гонять на таких авто.

Лично я надеюсь на то, что в ближайшие несколько месяцев проект получит заметное развитие. Хотя не секрет, что, как я считаю, управлять болидами, построенными по регламенту следующего года, будет значительно менее приятно.

Так что да, на данный момент я не большой поклонник болидов, построенных по новому регламенту. Но тут уж ничего не поделаешь. В конечном счете я смотрю на это как на вызов – выжать максимум из болида, который по своему поведению на трассе очень сильно отличается от нынешних машин. Но нравится ли мне управлять этим болидом? Нет