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Автоспорт

Леклер раскритиковал болид сезона-2026

Монегаск опробовал новую машину на симуляторе.
Сегодня, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер остался недоволен предстоящим болидом команды.

Монегаск успел опробовать болид сезона-2026 на симуляторе. Он признался, что не понимает, как гонять на таких авто.

Скажем так – это не самая приятная в управлении машина Формулы-1, на которой мне доводилось гоняться. Хотя, конечно, проект новых болидов в целом пока находится на относительно ранней стадии.

Лично я надеюсь на то, что в ближайшие несколько месяцев проект получит заметное развитие. Хотя не секрет, что, как я считаю, управлять болидами, построенными по регламенту следующего года, будет значительно менее приятно.

Так что да, на данный момент я не большой поклонник болидов, построенных по новому регламенту. Но тут уж ничего не поделаешь. В конечном счете я смотрю на это как на вызов – выжать максимум из болида, который по своему поведению на трассе очень сильно отличается от нынешних машин. Но нравится ли мне управлять этим болидом? Нет

Ранее также сообщалось, что Макларен заключил необычное партнерство.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарль Леклер

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