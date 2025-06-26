Макларен объявил о соглашении с необычным партнером
Макларен объявил, что новым партнером стал еж Соник.
Напомним, что Соник - культовый персонаж игр, комиксов, фильмов и прочего, принадлежащей компании Sega. После своего дебюта в 1991 году в одноименной игре синий еж стал популярным героем массовой культуры.
В заявлении Макларен говорится, что это сотрудничество двух признанных икон скорости, а также заявил об общей ДНК.
Само по себе партнерство направлено на сближение гоночной и игровой аудиторий всех возрастов.
Также в команде напомнили, что пилот Макларен Айртон Сенна получил приз в виде Соника за победу на Гран-при Европы-1993.
Ранее также сообщалось, что Карлос Сайнс-старший не будет балотироваться на выборы президента ФИА.
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