Перес прокомментировал свое возможное возвращение в Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1 Серхио Перес прокомментировал свое возвращение в чемпионат.

Напомним, сейчас 35-летний мексиканец считается одним из фаворитов на место в Кадиллак.

Однако сам Перес считает, что вернется в чемпионат, только если там будет подходящий проект. Пилот не хочет возвращаться любой ценой, заняв место, например, резервного пилота.

Я не хочу возвращаться в Формулу-1 любой ценой. Мне не интересно ездить по всему миру в качестве резервного пилота или ждать любой возможности.

Как кажется, у меня уже была достаточно успешная карьера – и да, я хочу вернуться в Формулу-1, потому что мне не хочется, чтобы у моей карьеры получилось вот такое окончание. Но я также прекрасно понимаю, что вернусь в Ф-1 только в том случае, если буду уверен, что это того стоит. Что этот проект будет стоить той цены, которую тебе приходится платить за выступления в Ф-1 – участие в 24 Гран-при за сезон, ты должен полностью посвятить свою жизнь работе в Ф-1, и так далее.