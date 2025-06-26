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Автоспорт

Перес прокомментировал свое возможное возвращение в Формулу-1

Мексиканец хочет вернуться, но только в подходящий проект.
Сегодня, 21:29       Автор: Андрей Безуглый
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Серхио Перес прокомментировал свое возвращение в чемпионат.

Напомним, сейчас 35-летний мексиканец считается одним из фаворитов на место в Кадиллак.

Однако сам Перес считает, что вернется в чемпионат, только если там будет подходящий проект. Пилот не хочет возвращаться любой ценой, заняв место, например, резервного пилота.

Конечно, мне бы этого хотелось. Мой ответ – да, я хочу вернуться в Формулу-1, но только в том случае, если увижу действительно подходящий проект, в рамках которого я почувствую, что мое место именно там.

Я не хочу возвращаться в Формулу-1 любой ценой. Мне не интересно ездить по всему миру в качестве резервного пилота или ждать любой возможности.

Как кажется, у меня уже была достаточно успешная карьера – и да, я хочу вернуться в Формулу-1, потому что мне не хочется, чтобы у моей карьеры получилось вот такое окончание. Но я также прекрасно понимаю, что вернусь в Ф-1 только в том случае, если буду уверен, что это того стоит. Что этот проект будет стоить той цены, которую тебе приходится платить за выступления в Ф-1 – участие в 24 Гран-при за сезон, ты должен полностью посвятить свою жизнь работе в Ф-1, и так далее.

Ранее также Шарль Леклер остался недоволен новым болидом команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес

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