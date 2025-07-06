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Автоспорт

Хюлькенберг выиграл первый подиум в карьере

37-летний немец провел 239 гонок.
Сегодня, 19:05       Автор: Андрей Безуглый
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Пилот Заубер Нико Хюлькенберг выиграл свой первый подиум в карьере.

Отметим, что 37-летний немец является антирекордсменом Формулы-1 по количеству гонок без побед и подумов.

Хюлькенберг завершил Гран-при Великобритании на третьей позиции, эта гонка стала 239-й в карьере.

Пилот выступает в Формуле-1 с 2010 года, за этого время он успел выступить за Уильямс, Рейсинг Поинт, Форс Индия, Хаас и сейчас Заубер.

С кратким обзором Гран-при Великобритании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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