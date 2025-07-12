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Автоспорт

Чемпион Формулы-1 дал совет Расселлу на случай перехода Ферстаппена в Мерседес

Ветеран Королевы автоспорта ободрил соотечественника.
Сегодня, 15:06       Автор: Антон Федорцив
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен может сменить Ред Булл на Мерседес в сезоне-2026. Обладатель титула 1992 года Найджел Мэнселл поделился опытом с пилотом немецкой конюшни Джорджем Расселлом, сообщает GPblog.

"Макс – выдающийся чемпион мира и гонщик, и я надеюсь, что он перейдет туда, куда хочет, а это сделает его счастливым. Это хороший слух о том, что он может перейти в Мерседес. Что ж, что я могу сказать Джорджу, Ландо и остальным гонщикам? Я присоединился к команде, когда мои напарники были чемпионами – Марио Андретти, Нельсон Пике, Ален Прост и Кеке Росберг.

 

 

Когда ты присоединяешься к команде, где уже есть чемпион мира, они не становятся твоими лучшими друзьями, и, если ты начинаешь ехать быстрее, то не жди, что они станут ими. Ты пилот №2 для них, и они не любят, когда кто-то едет лучше, потому они и чемпионы. Так что у меня была самая сложная карьера в определенной степени, потому что я всегда был аутсайдером, но, как я и показал на трассе – если ты будешь работать достаточно тщательно, ты сможешь их преодолеть и сделать себе имя", – заявил британец.

Мэнселл стал чемпионом, когда его напарником был итальянец Риккардо Патрезе. В сезоне-1987 он проиграл титул партнеру по конюшне – бразильцу Пике.

Напомним, экс-руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер получил запрет на переход в другие команды.

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