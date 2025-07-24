"Остается как-то реагировать": Расселл прокомментировал переговоры с Мерседес

Пилот Мерседес Джордж Расселл поделился актуальной информацией о пролонгации договора. Британский пилот пока не достиг соглашения с немецко-британской конюшней, сообщает PlanetF1.

"Контракт по-прежнему не подписан. И вряд ли удастся что-то сделать в течение двух недель. Необходимо обсудить мелкие детали, но Формула-1 сейчас развивается такими темпами, что нужно все тщательно продумать, чтобы убедиться, что все хорошо. Однако, как я уже говорил, никакой спешки с моей стороны нет, поскольку в конце концов Тото и команда самостоятельно решат, что они хотят делать. Мне остается как-то отреагировать на это. Так что я просто сосредотачиваюсь на выступлении, а остальное решится само собой", – заявил Расселл.

В нынешнем сезоне британец набрал 147 очков. В частности, он триумфовал на Гран-при Канады. Еще четырежды Расселл поднялся на подиум на второй-третьей позициях.

Кстати, ранее Тото Вольфф озвучил приоритетный состав пилотов конюшни Мерседес.

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