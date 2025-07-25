Леклер: Сейчас у меня нет цели обязательно победить Хэмилтона

Пилот Феррари Шарль Леклер признался, что соперничество с Льюисом Хэмилтоном отошло на второй план.

По словам монегаска, пока Феррари не борется за подиум, нет большой разницы, кто из них с Льюисом финиширует выше.

На мой взгляд, сейчас это соперничество несколько отошло на второй план. Да, ты всегда стремишься победить напарника, так или иначе. Однако, когда в гонках вы в основном боретесь за 4-5-6 позиции, лично меня такое соперничество перестает так уж сильно интересовать. Когда мы начнем бороться за победы, то за подобным вещам, разумеется, нужно будет уделять больше внимания. Но сейчас я на самом деле просто стараюсь как можно большему научиться у Льюиса – отметить какие-то вещи, которые могут сделать меня сильнее как гонщика. И уже в дальнейшем сосредоточиться на достижении своих целей – в число которых, конечно, входит победа над Льюисом, но не только.

Напомним, что в этот уикенд нас ожидает Гран-при Бельгии.

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