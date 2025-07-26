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Леклер: Текущие возможности болида не позволяют нам надеяться на борьбу

Монегаск признал слабость команды.
Сегодня, 15:25       Автор: Андрей Безуглый
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер считает, что команде не удастся навязать борьбу лидерам на Гран-при Бельгии.

Напомним, что по итогам суботнего спринта победителем стал Макс Ферстаппен, а Лекле приехал четвертым.

И Шарль уверен, что результат полностью отображает возможности текущего болида.

Да, конечно, по итогам такой гонки можно сделать определенные выводы, чему-то научиться. Тем не менее, нет ощущения, что мы не до конца раскрыли потенциал болида или чего-то такого.

У меня нет ощущения, что мы оказались вне своей законной позиции по причине неудачных настроек болида, например. Так что текущие возможности болида не позволяют нам надеяться на борьбу с Макларен и Ред Булл, к сожалению

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарль Леклер

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