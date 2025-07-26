Леклер: Текущие возможности болида не позволяют нам надеяться на борьбу
Монегаск признал слабость команды.
Пилот Феррари Шарль Леклер считает, что команде не удастся навязать борьбу лидерам на Гран-при Бельгии.
Напомним, что по итогам суботнего спринта победителем стал Макс Ферстаппен, а Лекле приехал четвертым.
И Шарль уверен, что результат полностью отображает возможности текущего болида.
Да, конечно, по итогам такой гонки можно сделать определенные выводы, чему-то научиться. Тем не менее, нет ощущения, что мы не до конца раскрыли потенциал болида или чего-то такого.
У меня нет ощущения, что мы оказались вне своей законной позиции по причине неудачных настроек болида, например. Так что текущие возможности болида не позволяют нам надеяться на борьбу с Макларен и Ред Булл, к сожалению
С расписанием и результатами Гран-при Бельгии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!