Алонсо: Нет никаких гарантий того, что на этой трассе ты сможешь совершить обгон

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо сделал выводы из спринта на Гран-при Бельгии.

Напомним, что суботняя сессия закончилась победой Макса Ферстаппена.

Алонсо же теперь считает, что на Спа также будет важна квалификация, так как пелотон может увзянуть в DRS-паравозике, как єто случилось на спринте.

На трассе мало что происходило. Я как стартовал 14-м, так и финишировал 14-м, на протяжении всего заезда мы находились в DRS-паровозике. Вероятно, единственный вывод, который мы можем сделать сегодня – это что результаты квалификации тут будут важнее, чем мы думали. Очень важно стартовать с высокой позиции, чтобы потом постараться эту позицию удержать. Нет никаких гарантий того, что на этой трассе ты сможешь совершить обгон. Так что я надеюсь, что в предстоящей квалификации мы сможем хорошо проехать свои круги, а там посмотрим

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