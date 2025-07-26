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Алонсо: Нет никаких гарантий того, что на этой трассе ты сможешь совершить обгон

Испанец делает ставку на квалификацию.
Сегодня, 16:40       Автор: Андрей Безуглый
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо сделал выводы из спринта на Гран-при Бельгии.

Напомним, что суботняя сессия закончилась победой Макса Ферстаппена.

Алонсо же теперь считает, что на Спа также будет важна квалификация, так как пелотон может увзянуть в DRS-паравозике, как єто случилось на спринте.

На трассе мало что происходило. Я как стартовал 14-м, так и финишировал 14-м, на протяжении всего заезда мы находились в DRS-паровозике.

Вероятно, единственный вывод, который мы можем сделать сегодня – это что результаты квалификации тут будут важнее, чем мы думали. Очень важно стартовать с высокой позиции, чтобы потом постараться эту позицию удержать.

Нет никаких гарантий того, что на этой трассе ты сможешь совершить обгон. Так что я надеюсь, что в предстоящей квалификации мы сможем хорошо проехать свои круги, а там посмотрим

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

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