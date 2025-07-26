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Автоспорт

Расселл заявил, что сейчас Мерседес куда ближе к середнякам

Команда уже даже не борется за подиум.
Вчера, 22:36       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл отметил регресс своей команды.

Напомним, что по итогам квалификации Расселл будет стартовать с шестой позиции, а Антонелли и вовсе с 18-й.

Британец считает, что Мерседес нужно срочно исправлять ситуацию, так как команда уже даже перестали бороться за попадание на подиум.

Очевидно, что как команда мы в этот уик-энд уступаем конкурентам в скорости. За исключением вчерашнего дня, это худшая для меня квалификация в сезоне, как и для Кими. Так что нам нужно разобраться в том, что происходит.

После спринта мы внесли в настройки болида большие изменения, но не добились желаемого. Исторически сложилось так, что если в такой уик-энд ты плохо проводишь спринт, то даже полностью изменив настройки машины к следующему дню ты все равно вряд ли чего-то добьешься. Так что мы разумно подошли к изменению настроек.

Но нужно разобраться в ситуации. В шести первых гонках сезона мы четыре раза попали на подиум. Теперь же, в следующих шести гонках, мы попали на подиум лишь один раз. То есть очевидно, что положение команды явно сместилось в сторону середины пелотона

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