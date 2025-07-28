Росберг посочувствовал Расселлу из-за переговоров с Мерседес

Пилот Мерседес Джордж Расселл остается без контракта на следующий сезон. Бывший гонщик команды Нико Росберг поразмышлял о положении британца, сообщает F1 Oversteer.

"С Тото ужасно вести переговоры, потому что его тактика – исчезнуть. Когда он пытается связаться с ним, Тото просто исчезнет. Джордж может попытаться написать Тото, чтобы заставить двигаться дальше или что-нибудь такое, но тот исчезнет.

Как только сообщение появляется в виде уведомлений в мессенджере, можно просто прочесть его первую часть, но не открывать полностью. Конечно, это не факт. По своему опыту могу сказать, что это был его стиль – исчезать, не отвечать, быть тем, с кем трудно выйти на связь, и это ужасно", – объяснил немец.

Робсерг выступал за Мерседес в 2010-2016 гг. За рулем болида немецко-британской конюшни он одержал 23 победы и завоевал чемпионский титул в сезоне-2016. После триумфа в чемпионате немецкий пилот завершил карьеру.

Кстати, ранее Вольфф озвучил приоритетный состав гонщиков на сезон-2026.

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