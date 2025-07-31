Мерседес нашел причину падения результатов

Руководство команды Мерседес решило изменить конфигурацию болидов перед Гран-при Венгрии. Немецко-британская конюшня откажется от части обновлений, сообщает Auto Motor und Sport.

Разбор полетов после бельгийского этапа имел последствия. Пилоты и инженеры Мерседес уверены, что падение темпа в ходе сезона-2025 связано с передним крылом и задней подвеской. Старую версию последней будут использовать в Будапеште.

После двойного подиума в Канаде с победой Джорджа Расселла результаты Мерседес заметно ухудшились. Сам британец дважды финишировал пятым и еще раз – десятым. Зато Андреа Антонелли не набрал ни одного очка.

Тем временем Феррари подписала длительный контракт с Фредериком Вассером.

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