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Автоспорт

Мерседес нашел причину падения результатов

Экстренное собрание конюшни принесло плоды.
Сегодня, 17:26       Автор: Антон Федорцив
Мерседес / Getty Images
Мерседес / Getty Images

Руководство команды Мерседес решило изменить конфигурацию болидов перед Гран-при Венгрии. Немецко-британская конюшня откажется от части обновлений, сообщает Auto Motor und Sport.

Разбор полетов после бельгийского этапа имел последствия. Пилоты и инженеры Мерседес уверены, что падение темпа в ходе сезона-2025 связано с передним крылом и задней подвеской. Старую версию последней будут использовать в Будапеште.

После двойного подиума в Канаде с победой Джорджа Расселла результаты Мерседес заметно ухудшились. Сам британец дважды финишировал пятым и еще раз – десятым. Зато Андреа Антонелли не набрал ни одного очка.

Тем временем Феррари подписала длительный контракт с Фредериком Вассером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Гран-при Венгрии

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