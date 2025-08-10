Руководитель Феррари считает, что команда поборется за титул в сезоне-2026

Руководитель Феррари Фредерик Вассер убежден, что в следующем сезоне команда будет бороться за титул.

Напомним, что с сезона-2026 будет работать новый регламент, к которому усиленно готовится не только Скудерия, но и остальные команды.

Однако Вассер уверен, что команда будет полностью готова к новому сезону и будет бороться за титул.

Я действительно убежден, что требуется время. Требуется время в Феррари, но в любом другом месте. Можно вспомнить приход Кристиана Хорнера в Ред Булл или Жана Тодта в Феррари – до всех этих успехов им потребовалось время, чтобы одержать первую победу. Нужно несколько лет, чтобы выстроить команду, набрать подходящих людей и сработаться с ними. Мы в Ф-1 стремимся к гибкости, но реальность такова, что существует большая инерция. Не секрет, что Феррари хочет снова побеждать, однако перед нами стоит задача, и цель абсолютно ясна. Мы приложим все усилия, чтобы ее достичь. Победа в чемпионате – большая цель. Мы сильно прибавили во всех аспектах, но теперь нужно чуть больше времени, чтобы собрать все воедино, и вызов 2026 года – хороший шанс

