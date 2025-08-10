iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Руководитель Феррари считает, что команда поборется за титул в сезоне-2026

Фредерик Вассер уверен, что Скудерия готова.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Руководитель Феррари Фредерик Вассер убежден, что в следующем сезоне команда будет бороться за титул.

Напомним, что с сезона-2026 будет работать новый регламент, к которому усиленно готовится не только Скудерия, но и остальные команды.

Однако Вассер уверен, что команда будет полностью готова к новому сезону и будет бороться за титул.

Я действительно убежден, что требуется время. Требуется время в Феррари, но в любом другом месте. Можно вспомнить приход Кристиана Хорнера в Ред Булл или Жана Тодта в Феррари – до всех этих успехов им потребовалось время, чтобы одержать первую победу.

Нужно несколько лет, чтобы выстроить команду, набрать подходящих людей и сработаться с ними. Мы в Ф-1 стремимся к гибкости, но реальность такова, что существует большая инерция.

Не секрет, что Феррари хочет снова побеждать, однако перед нами стоит задача, и цель абсолютно ясна. Мы приложим все усилия, чтобы ее достичь. Победа в чемпионате – большая цель. Мы сильно прибавили во всех аспектах, но теперь нужно чуть больше времени, чтобы собрать все воедино, и вызов 2026 года – хороший шанс

Ранее также руководитель Ред Булл назвал своего фаворита.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Отстаньте от Хэмилтона: тотальная критика чемпиона вне разумного Отстаньте от Хэмилтона: тотальная критика чемпиона вне разумного
"Обманет себя, если продолжит": бывший босс Формулы-1 отправил Хэмилтона на пенсию "Обманет себя, если продолжит": бывший босс Формулы-1 отправил Хэмилтона на пенсию
"Не сбрасывайте меня со счетов": Хэмилтон пообещал перезапустить сезон "Не сбрасывайте меня со счетов": Хэмилтон пообещал перезапустить сезон
"Я был просто пассажиром": Леклер объяснил потерю подиума в Будапеште "Я был просто пассажиром": Леклер объяснил потерю подиума в Будапеште

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
просмотров

Последние новости

Европа21:48
Зинченко может переехать в турецкий чемпионат
Европа20:55
Тоттенхэм может попробовать выкупить хавбека Ливерпуля
Европа20:32
Гласнер: Мы были на одном уровне с Ливерпулем
Украина20:04
Карпаты в невероятном поединке спаслись от поражения Шахтеру
Формула 119:58
Руководитель Феррари считает, что команда поборется за титул в сезоне-2026
Европа19:35
Аморим: У Шешко есть необходимое
Европа19:21
Кристал Пэлас одолел Ливерпуль в голевой перестрелке
Украина19:05
Супергол Суханова принес Оболони победу над Александрией
Европа18:57
Манчестер Сити сделал запрос по топ-вратарю
Футбол18:56
Вингер Баварии в ближайшее время может сменить клубную прописку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK