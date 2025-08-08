Мекис назвал фаворита сезона-2026 Формулы-1

Функционер сделал прогноз на следующий год.

Команды Формулы-1 готовятся к изменениям регламента перед сезоном-2026. Руководитель конюшни Ред Булл Лоран Мекис поделился соображениями по адаптации соперников к новым требованиям, сообщает GPblog.

"Не думаю, что производители силовых установок обмениваются друг с другом настоящими данными о мощности. Поэтому в большинстве своем здесь – гадания с магическим шаром. Но, откровенно говоря, мы понимаем, по какой причине все видят фаворитом Мерседес.

Мерседес доминировал при прошлом крупном изменении регламента по силовым установкам. Поэтому вполне естественно, что болельщики и эксперты ожидают повторения истории и сейчас", – рассказал менеджер.

В грядущее межсезонье F1 введет новые требования к силовым установкам и аэродинамике болидов. Часть команд уже сосредоточилась на работе над машинами следующего сезона. В частности, Ред Булл впервые разрабатывает свой двигатель.

Тем временем инженер Джанпьеро Ламбьязе развенчал зловещий образ пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

