Инженер Ферстаппена: Макса выставляют злодеем, но вне трассы он полная противоположность

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джнапьеро Ламбьязе заявил, что в жихзни пилот совсем не такой, каким кажется.

Ламбьязе назвал Макса главным талантом поколения, а его главным минусом - упрямство. Но в целом СМИ в неверном свете показывают пилота.

Макса выставляют злодеем паддока, но вне трассы он полная противоположность: он самый искренний и приятный человек. Я считаю его прекрасным другом. Ограничение Макса – упрямство. Он знает, как лучше, и это вызов для инженера – забраться ему под кожу и в голову. Со временем я осознал: даже когда он отклоняет твою рекомендацию, на самом деле он впитывает как губка – он не признает это, но затем сделает то, о чем ты просил. Макс – талант поколения. В последние годы были Шумахер, Льюис Хэмилтон, а теперь он принял эстафету. И это проявляется в его отношениях с новичками: все они ориентируются на него и стремятся достичь того, чего достиг он. Считаю, Формула-1 должна быть за это благодарна

