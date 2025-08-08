iSport.ua
Автоспорт

К Расселлу обращались две другие команды Формулы-1

Однако Макс Ферстаппен сорвал интересную цепочку обменов.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images
Пилот Мерседес Джордж Расселл интересовал другие команды, пишет Sky Sport.

Напомним, что ранее считалось, что Макс Ферстаппен уже одной ногой в Мерседес, а потому другие команды проявили интерес к Расселлу.

В частности, Кадиллак и Астон Мартин связывались с представилями пилота, предлагая ему место в своей команде.

Однако после того, как переход Ферстаппена сорвался, всем стало очевидно, что британец сохранит свое место в Мерседес на следующий сезон.

Ранее также сообщалось, что Кадиллак отказался от кандидатуры Переса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джордж расселл

