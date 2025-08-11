Новичок Формулы-1 стремится замахнуться на титул за 5 лет

Пилот Хаас Оливер Берман поразмыслил о собственном будущем в Формуле-1. Британец стремится выйти на уровень ведущих гонщиков в течение пяти лет, сообщает официальный сайт чемпионата.

"Я, откровенно говоря, надеюсь сразиться за мировой титул. Надеюсь, смогу доказать, что достоин находиться здесь и выступать за топ-команду, я буду отдавать все силы и продемонстрирую, на что способен. Это моя цель на предстоящие пять лет", – заявил Берман.

В нынешнем сезоне британский пилот набрал 8 очков. Лучший результат новичка – 8-е место на Гран-при Китая. В прошлом году он принял участие в трех этапах в качестве гонщика на замену и набрал 7 пунктов.

Тем временем руководство Феррари нацелилось на титул в следующем сезоне Формулы-1.

