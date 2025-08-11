iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Новичок Формулы-1 стремится замахнуться на титул за 5 лет

Молодой гонщик очаровал амбициозностью.
Сегодня, 11:13       Автор: Антон Федорцив
Оливер Берман / Getty Images
Оливер Берман / Getty Images

Пилот Хаас Оливер Берман поразмыслил о собственном будущем в Формуле-1. Британец стремится выйти на уровень ведущих гонщиков в течение пяти лет, сообщает официальный сайт чемпионата.

"Я, откровенно говоря, надеюсь сразиться за мировой титул. Надеюсь, смогу доказать, что достоин находиться здесь и выступать за топ-команду, я буду отдавать все силы и продемонстрирую, на что способен. Это моя цель на предстоящие пять лет", – заявил Берман.

В нынешнем сезоне британский пилот набрал 8 очков. Лучший результат новичка – 8-е место на Гран-при Китая. В прошлом году он принял участие в трех этапах в качестве гонщика на замену и набрал 7 пунктов.

Тем временем руководство Феррари нацелилось на титул в следующем сезоне Формулы-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Оливер Берман

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Хаас проведет тесты для японских пилотов Хаас проведет тесты для японских пилотов
Новичок сезона получил наказание на Гран-при Великобритании Новичок сезона получил наказание на Гран-при Великобритании

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: завершение туров УПЛ, Первой и Второй лиг
просмотров
Свитолина вылетела во втором круге турнира в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Бокс12:29
Две смерти потрясли японский бокс: комиссия сократила бои и ведет следствие
Европа12:22
Мората разорвал контракт с Галатасараем
Европа11:46
Жирона увела из-под носа середняка Серии A экс-звезду сборной Бельгии
Формула 111:13
Новичок Формулы-1 стремится замахнуться на титул за 5 лет
Украина10:54
Календарь Шахтера: "горняки" расписали феерическую ничью с Карпатами перед Панатинаикосом
Европа10:37
Ньюкасл получил очередной отказ от потенциального новичка
Украина10:10
УПЛ: Заря встретится с Кудровкой на финише тура
НБА09:51
Дюрант может получить новый контракт от Хьюстона
Европа09:22
Тоттенхэм нацелился на вингера Манчестер Сити
Теннис08:49
Свитолина вылетела во втором круге турнира в Цинциннати
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK