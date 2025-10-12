iSport.ua
Ферстаппен - о новом моторе Ред Булл: "Это риск"

Признал преимущество Мерседес.
Вчера, 13:55       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился своими мыслями касательно нового двигателя в следующем сезоне Формулы 1.

"Следующий год, очевидно, не будет простым с нашим собственным двигателем. Это новый риск для Ред Булл, хотя риском был и приход в Формулу-1, и мы неплохо справились.

Будет ли доминировать Мерседес? Трудно сказать. Но я уверен, что Мерседес будет впереди. Они всегда впереди и всегда сильны.

Это ведущая компания, поэтому я убежден, что они будут на ведущих позициях, особенно если дело касается двигателя", — сказал Макс.

Ранее Ферстаппен спрогнозировал фаворита следующего сезона.

