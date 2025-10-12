Ферстаппен - о новом моторе Ред Булл: "Это риск"

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился своими мыслями касательно нового двигателя в следующем сезоне Формулы 1.

Будет ли доминировать Мерседес? Трудно сказать. Но я уверен, что Мерседес будет впереди. Они всегда впереди и всегда сильны.

Это ведущая компания, поэтому я убежден, что они будут на ведущих позициях, особенно если дело касается двигателя", — сказал Макс.