iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом

После 18 Гран-при Хэмилтон ещё не финишировал в топ-3.
Сегодня, 16:56       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон может войти в историю с антирекордом по количеству гонок без попадания в топ-3, сообщает racingnews365.

После Гран-при Сингапура Льюис Хэмилтон не попал в топ-3 за 18 проведённых Гран-при. Он сравнялся с другим гонщиком Феррари Дидье Пирони, однако Дидье удалось прервать свою неудачную серию в 19-й гонке за Скудерию.

Напомним, что английский гонщик попадал в первую тройку только во время спринта.

Ранее пилот Феррари Льюис Хэмилтон показал лучший круг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюс Хэмилтон

Статьи по теме

Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню Чемпион мира-1978 нашел Леклеру новую конюшню
Леклер: "Моя цель — вернуть Феррари на вершину" Леклер: "Моя цель — вернуть Феррари на вершину"
Хэмилтон – о Пиастри: "Единственный совет - не отдавай позиции" Хэмилтон – о Пиастри: "Единственный совет - не отдавай позиции"
Менеджер Леклера назвал проблемы Феррари в чемпионате Менеджер Леклера назвал проблемы Феррари в чемпионате

Видео

НБА: Шульга отметился первыми ассистами
НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров

Последние новости

Украина18:35
Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме
Теннис18:19
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт
Европа18:10
Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед
Европа17:44
Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию
Киберспорт17:40
NaVi стартуют против росиян на BLAST Slam IV
Европа17:20
Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала
Формула 116:56
Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом
Теннис16:42
Украинская теннисистка борется за награду Heart Award
ЧМ-202616:23
Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной
Украина16:03
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK