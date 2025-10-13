Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом

После 18 Гран-при Хэмилтон ещё не финишировал в топ-3.

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон может войти в историю с антирекордом по количеству гонок без попадания в топ-3, сообщает racingnews365.

После Гран-при Сингапура Льюис Хэмилтон не попал в топ-3 за 18 проведённых Гран-при. Он сравнялся с другим гонщиком Феррари Дидье Пирони, однако Дидье удалось прервать свою неудачную серию в 19-й гонке за Скудерию.

Напомним, что английский гонщик попадал в первую тройку только во время спринта.

Ранее пилот Феррари Льюис Хэмилтон показал лучший круг.

