Леклер прокомментировал слухи вокруг будущего с Феррари

Монегаск верит в потенциал Скудерии.
Сегодня, 13:59       Автор: Антон Федорцив
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер отреагировал на информацию о поисках новой команды. Опытный гонщик стремится продолжить сотрудничество с итальянской конюшней, сообщает Motorsport.

"Скажу то, что я говорил всегда – все вполне понятно. Я всегда так сильно любил Феррари, а моя единственная страсть в этот момент – побеждать в красном, сейчас или в будущем. И я хочу вернуть Феррари на вершину.

Хочу добавить, что по какой-то причине вокруг меня много спекуляций, как и вокруг команды. Чувствую, что многие говорят о неоснованных на фактах вещах, и это слегка раздражает. Так было всегда. Мне как гонщику и нам как команде нужно просто сфокусироваться на собственной работе, что и мы делаем. И не совсем приятно, когда постоянно такие разговоры вокруг. Конечно, мы не выступаем так, как хотим, но, повторюсь, все сосредоточены на том, чтобы изменить ситуацию.

Слухи появляются всякий раз, когда нет результатов. Но все, что я сказал, я уже говорил в последние шесть-семь лет", – резюмировал монегаск.

Леклер может покинуть Скудерию после сезона-2027. Его представители якобы предлагали услуги своего клиента Макларен, Мерседес и Астон Мартин. Цвета Феррари пилот защищает с 2019 года.

Тем временем советник Ред Булл Хельмут Марко опроверг переход в конюшню бывшего юниора Макларен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

