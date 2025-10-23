Леклер оценил шансы стать чемпионом с Феррари

Пилот Феррари Шарль Леклер поразмыслил о перспективах команды. Опытный гонщик высказался о шансах завоевать титул с итальянской конюшней, сообщает RacingNews365.

"Я хорошо знаю этих людей и команда прилагает огромные усилия, чтобы улучшить рабочие процессы. В команду также приходят новые работники, с другим типом мышления, добавляют что-то новое в работу, и все это позволяет мне с оптимизмом смотреть в будущее", – заявил Леклер.

По мнению монегаска, следующий сезон станет поворотным моментом. Пилот убежден, что Скудерия движется в правильном направлении. Он также поддержал сосредоточение на болиде 2026 года.

"Хотя в последнее время некоторые из наших соперников подготовили обновление актуальных болидов, создавая ощущение, что мы потеряли в скорости, но в этом нет чего-то неожиданного, поскольку мы свою машину не обновляли. Этот выбор был осознанным, и, надеюсь, он окупится в начале следующего сезона", – добавил Леклер.

В данный момент монегаск идет пятым в общем зачете пилотов. Гонщик Феррари набрал 192 очка. Лучший результат Леклера в этом году – 2-е место в Монако.

Тем временем экс-руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер нацелился на возвращение в Формулу-1 с новой конюшней.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!