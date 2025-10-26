iSport.ua
"Ничего терять": Хэмилтон пообещал бороться за победу в Мехико

Британец собрался навязать конкуренцию.
Сегодня, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон будет стартовать третьим на Гран-при Мексики. Ветеран чемпионата готов дать бой обладателю поула Ландо Норрису из Макларен, сообщает RacingNews365.

"Пока не знаю, каков план на старт гонки. Но я бесспорно настроен на борьбу. В отличие от Ландо, мне нечего терять. Так что я, убежден, буду действовать достаточно агрессивно. Надеюсь, мы окажемся достаточно близко, чтобы навязать борьбу.

Тем не менее, это очень сложный гран-при – из-за высоты расположения над уровнем моря. В связи с этим усугубляются проблемы с перегревом болида, тормозов. То есть, не буду говорить за всех, но я уверен, что у многих будут проблемы с охлаждением", – заявил Хэмилтон.

В нынешнем сезоне британский гонщик ни разу не финишировал на подиуме. В свой актив пилот Скудерии может отнести победу в спринте Гран-при Шанхая. Также он финишировал третьим в коротком заезде Майами.

К слову, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен сомневается в досягаемости подиума на мексиканском этапе.

