Ферстаппен сомневается в досягаемости подиума Мехико

Нидерландец подытожил квалификацию на Гран-при Мексики.
Сегодня, 14:19       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен будет стартовать только пятым на Автодроме имени братьев Родригес. Действующий чемпион мира слабо верит в перспективы финишировать в тройке призеров, сообщает Motorsport.

"На протяжении всего сезона мы не очень хорошо смотримся в условиях, когда шины начинают сильно перегреваться. На такой высоте над уровнем моря машина начинает скользить, а резина перегревается. Такие условия нашему болиду совсем не подходят", – рассказал нидерландский гонщик.

По его словам, даже идеальный баланс не способен полностью устранить такую ​​проблему. В частности, в Остине Ред Булл замаскировал подобные трудности. Однако, вынужден был проходить некоторые повороты осторожнее конкурентов.

"Шансы на подиум? Да, конечно – при условии, что две машины впереди вылетят с трассы. Кормить себя ложными надеждами смысла нет. Нет, в этот уикенд подиума не будет. Разве что впереди действительно произойдет что-то безумное", – резюмировал Ферстаппен.

Поул в Мехико завоевал пилот Макларен Ландо Норрис. Его партнер и лидер общего зачета Оскар Пиастри будет стартовать только с 7-й позиции. Гонщик Ред Булл также опередил дуэт Феррари и Джордж Расселл (Мерседес).

Тем временем пилот Уильямс Карлос Сайнс озвучил скромную задачу на Гран-при Мексики.

