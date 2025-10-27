iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен стал третьим в истории Формулы-1 по подиумам

Чемпион обновил персональное достижение.
Сегодня, 14:08       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен финишировал третьим на Гран-при Мексики. Нидерландец обошел немецкого пилота Себастьяна Феттеля по количеству подиумов в карьере.

Пьедестал почета в Мехико стал 123-м для действующего чемпиона. В активе четырехкратного чемпиона мира Феттеля осталось 122 подиума. Рекордсменом по этому показателю остается гонщик Феррари Льюис Хэмилтон (202 подиума).

Следующим ориентиром Ферстаппена будет Михаэль Шумахер. Легендарный немец 155 раз взошел на подиум. Нынешний сезон стал для нидерландского пилота Ред Булл одиннадцатым в Формуле-1.

Кстати, пилот Макларен Ландо Норрис выиграл Гран-при Мексики и стал лидером сезона-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Ферстаппен нашел область развития для Ред Булл Ферстаппен нашел область развития для Ред Булл
Прощальный подарок для Феррари: Марко нашел "спасителя" Леклера от Ферстаппена Прощальный подарок для Феррари: Марко нашел "спасителя" Леклера от Ферстаппена
Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы" Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы"
Наполи надолго потерял Де Брюйне Наполи надолго потерял Де Брюйне

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа15:14
Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы"
Европа14:51
Наполи надолго потерял Де Брюйне
НБА14:47
Вембаньяма установил уникальный рекорд НБА в матче против Бруклина
Европа14:20
Не лучший день Миколенко. Украинец получил низкие оценки за игру с Тоттенхэмом
Формула 114:08
Ферстаппен стал третьим в истории Формулы-1 по подиумам
Формула 113:50
Норрис после победы в Мексике: "Хороший старт, хороший первый круг, и я смог продолжить"
Европа13:35
Ювентус отправил в отставку Тудора
Европа13:20
Три топ-клуба АПЛ проиграли в одном туре впервые с 2015 года
Теннис13:18
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
Европа12:59
Реал обжалует удаление Лунина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK