Ферстаппен стал третьим в истории Формулы-1 по подиумам

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен финишировал третьим на Гран-при Мексики. Нидерландец обошел немецкого пилота Себастьяна Феттеля по количеству подиумов в карьере.

Пьедестал почета в Мехико стал 123-м для действующего чемпиона. В активе четырехкратного чемпиона мира Феттеля осталось 122 подиума. Рекордсменом по этому показателю остается гонщик Феррари Льюис Хэмилтон (202 подиума).

Следующим ориентиром Ферстаппена будет Михаэль Шумахер. Легендарный немец 155 раз взошел на подиум. Нынешний сезон стал для нидерландского пилота Ред Булл одиннадцатым в Формуле-1.

Кстати, пилот Макларен Ландо Норрис выиграл Гран-при Мексики и стал лидером сезона-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!