iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Леклер верит в шансы Феррари на серебро Кубка конструкторов

Надеется завершить сезон на втором месте.
Сегодня, 18:52       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Победителем Кубка конструкторов стала команда Макларен, которая после Гран-при Мексики имеет в активе 713 очков. Однако за второе и третье места борьба продолжается.

На втором месте находится Феррари с 356 очками, Мерседес идет третьим с 355, а у Ред Булла - 346.

Пилот Феррари Шарль Леклер поделился мыслями о том, сможет ли Скудерия финишировать на втором месте:

"Это будет очень, очень тяжело. Если судить по двум последним Гран-при да, сумеем. Если по тем гонкам, что были раньше - нет.

На самом деле нам просто нужно концентрироваться на каждом Гран-при и стараться отлично делать свою работу это нам удавалось в двух последних гонках. Понятно, что такой подход приносит результат, но постоянно демонстрировать такой уровень выступлений действительно непросто.

Однако именно к таким стандартам мы и должны стремиться. И я надеюсь, этот подход поможет нам завершить сезон на втором месте в Кубке конструкторов", — цитирует слова монегаска издание RacingNews365.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Шарль Леклер

Статьи по теме

Хэмилтон рискует остаться без контракта в Феррари после 2026 года Хэмилтон рискует остаться без контракта в Феррари после 2026 года
Хэмилтон упрекнул стюардов Гран-при Мексики за нехватку штрафов Хэмилтон упрекнул стюардов Гран-при Мексики за нехватку штрафов
Прощальный подарок для Феррари: Марко нашел "спасителя" Леклера от Ферстаппена Прощальный подарок для Феррари: Марко нашел "спасителя" Леклера от Ферстаппена
Колорадо дал суперконтракт основному нападающему Колорадо дал суперконтракт основному нападающему

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

НХЛ21:30
Колорадо дал суперконтракт основному нападающему
Европа20:48
Ювентус официально получил нового тренера
НБА20:22
Уникальный чемпион НБА начал борьбу с раком яичек
Европа19:56
Переход Холанда в Реал зависит от будущего Винисиуса Жуниора
Футзал19:48
ХИТ разгромил Киев Футзал в группе Лиги чемпионов
Европа19:34
Главный тренер топ-клуба УПЛ может войти в штаб Атлетико Мадрид
Украина19:16
Попов объяснил свои слова после победы Динамо над Шахтером
Украина19:10
Кубок Украины: Металлист 1925 и Феникс-Мариуполь последними пробились в четвертьфинал
Формула 118:52
Леклер верит в шансы Феррари на серебро Кубка конструкторов
Украина18:52
Металлист 1925 переиграл Агробизнес в 1/8 финала Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK