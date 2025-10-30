Леклер верит в шансы Феррари на серебро Кубка конструкторов

Победителем Кубка конструкторов стала команда Макларен, которая после Гран-при Мексики имеет в активе 713 очков. Однако за второе и третье места борьба продолжается.

На втором месте находится Феррари с 356 очками, Мерседес идет третьим с 355, а у Ред Булла - 346.

Пилот Феррари Шарль Леклер поделился мыслями о том, сможет ли Скудерия финишировать на втором месте:

"Это будет очень, очень тяжело. Если судить по двум последним Гран-при да, сумеем. Если по тем гонкам, что были раньше - нет.

На самом деле нам просто нужно концентрироваться на каждом Гран-при и стараться отлично делать свою работу это нам удавалось в двух последних гонках. Понятно, что такой подход приносит результат, но постоянно демонстрировать такой уровень выступлений действительно непросто.

Однако именно к таким стандартам мы и должны стремиться. И я надеюсь, этот подход поможет нам завершить сезон на втором месте в Кубке конструкторов", — цитирует слова монегаска издание RacingNews365.

