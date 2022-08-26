Ферстаппен, Леклер и еще четыре пилота будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену моторов

Гонщики будут вынуждены стартовать из конца пелотона.

Формула 1 обнародовала последнюю информацию о моторных штрафах на Гран-при Бельгии.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, из-за смены двигателей штрафы получат сразу шесть пилотов.

С последних мест стартовой решетки гонку будут начинать Макс Ферстаппен из Ред Булл, Шарль Леклер из Феррари, Ландо Норрис из Макларен, Эстебан Окон из Альпин, Мик Шумахер из Хаас и Валттери Боттас из Альфа Ромео.

Напомним, что квалификация Гран-при Бельгии состоится 27 августа, а гонка - 28 августа.

На ISPORT доступны результаты первой и второй практик Гран-при Бельгии Формулы 1.