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Автоспорт

Ферстаппен, Леклер и еще четыре пилота будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену моторов

Гонщики будут вынуждены стартовать из конца пелотона.
Сегодня, 20:26
Шарль Леклер и Макс Ферстаппен / Getty Images
Шарль Леклер и Макс Ферстаппен / Getty Images
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Формула 1 обнародовала последнюю информацию о моторных штрафах на Гран-при Бельгии.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, из-за смены двигателей штрафы получат сразу шесть пилотов.

С последних мест стартовой решетки гонку будут начинать Макс Ферстаппен из Ред Булл, Шарль Леклер из Феррари, Ландо Норрис из Макларен, Эстебан Окон из Альпин, Мик Шумахер из Хаас и Валттери Боттас из Альфа Ромео.

Напомним, что квалификация Гран-при Бельгии состоится 27 августа, а гонка - 28 августа.

На ISPORT доступны результаты первой и второй практик Гран-при Бельгии Формулы 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Ред Булл Валттери Боттас Гран-при Бельгии Макс Ферстаппен Мик Шумахер Эстебан Окон Шарль Леклер Ландо Норрис
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